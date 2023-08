Visages - Ceux que nous sommes. Tome 3, Vers la fontaine ardente

Se perdre pour se retrouver dans une Europe à feu et à sang. Georg, "l'enfant de la honte" né d'un amour passionné entre Louis Kerbraz, soldat breton, et Lieselotte Ruf, photographe allemande, a grandi orphelin. Gardant un extrême ressentiment envers ceux qu'il estime l'avoir abandonné, il s'est enfui pour traquer ses parents. Devenu un jeune homme à l'orée du second conflit mondial, il s'enrôle dans l'armée allemande et c'est sur le champ de bataille que le destin va enfin réunir père et fils ! Georg voit ses certitudes ébranlées : son père français ne connaissait pas son existence, pourtant il semble accepter sans hésitation un fils allemand. Galvanisé par cette rencontre surréelle, Georg veut retrouver sa mère. Formé par une sniper irlandaise, Sheila, avec laquelle il noue une relation, il devient héros du Reich, ce qui lui permet de se lancer sur la trace de Lieselotte. Seulement, cette dernière n'est plus à Berlin... Journaliste pugnace, opposée à la censure nazie, elle traque la vérité des camps, pour en informer la population, et commence en Pologne une enquête au péril de sa vie. Croyant son amant français tué dans les tranchées, elle ignore qu'il est devenu artiste et metteur en scène. Persuadée que son fils était mort-né, elle ne se doute pas qu'il puisse être vivant et à sa recherche dans une Europe à feu et à sang. Elle ignore aussi que son cousin alsacien Peter vient d'être arrêté. Bientôt, l'horreur de la guerre va la rattraper... On retrouve dans ce troisième volume les personnages attachants et les enjeux complexes qui font de cette fresque une grande saga d'aventure romanesque sur un fond historique authentique. Une aventure humaine bouleversante sur trois générations qui nous pousse à nous interroger : qu'est-ce qui détermine au final notre identité ? Qu'est-ce qui constitue ceux que nous sommes ?