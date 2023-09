Minecraft Legends - Le guide du jeu

Un guide complet sur le nouveau jeu Minecraft Legends ! Retrouve dans ce guide toutes les infos sur Minecraft Legends, le nouveau jeu vidéo d'action-stratégie 100% Minecraft, en équipe ou en solo ! Apprends-en plus sur les guildes, construis les meilleures bases, développe ta stratégie et défends la Surface contre les Piglins destructeurs ! Astuces, conseils, infos... tout ce qu'il faut savoir pour devenir le meilleur de ce nouveau jeu Minecraft dément ! Un guide non officiel. A découvrir aussi : " Le grand livre des trucs et astuces ", " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Construction " " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Survie ", " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Biomes " et " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial redstone ".