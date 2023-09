HALO - La Chute de Reach - Le roman officiel

Découvrez les origines captivantes du Spartan John-117, le Major, héros de la série télé HALO ! Au vingt-sixième siècle, l'humanité a dépassé les confins du système solaire pour coloniser des centaines de planètes. Mais le Gouvernement unifié de la Terre et le Commandement Spatial des Nations Unies (UNSC) peinent à maintenir l'ordre dans ce vaste empire. Toutes les stratégies pour éviter que les poches d'insurrection coloniale ne virent à la guerre civile interplanétaire ayant échoué, les derniers espoirs de l'UNSC reposent sur une femme. Le Dr Catherine Halsey, du service de renseignement de la Navy, travaille sur un projet top secret qui pourrait mettre un terme au conflit... grâce à soixante-quinze enfants, dont John, six ans. Ce que Halsey n'avait pas imaginé, c'était que ce garçon deviendrait la seule chance de la Terre face à une menace plus grande encore : l'inexorable confrontation avec une alliance militaire théocratique de plusieurs races extraterrestres se faisant appeler les Covenants. Un roman fascinant pour découvrir les origines du Major et son héroïsme légendaire face à la possible extinction de l'humanité !