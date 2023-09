Charlotte réussira-t-elle à participer à la fête des farces ? Tous les élèves de l'école de sorcellerie attendent avec impatience la fête des farces pour jouer des tours gluants, effrayants ou dégoûtants à leur famille et à leurs voisins. Tous... excepté Charlotte. Elle n'aime pas faire peur et voudrait trouver un sort qui lui ressemble. Soudain, elle a une idée, mais qui implique beaucoup de magie et l'aide de sa mamie ! Charlotte réussira-t-elle à participer à la fête des farces à sa manière.