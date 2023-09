La révolution intelligente - Les histoires des créateurs du monde numérique

Une façon originale et curieuse de découvrir la technologie et le réseau à travers la vie de plus de 50 génies. Qui a inventé le Wi-Fi ? Qui est à l'origine de la création des plateformes de médias sociaux avec lesquelles nous interagissons tous les jours ? Quels sont les faits incroyables et les personnages extraordinaires qui ont façonné l'histoire de la création des ordinateurs et des téléphones portables, que nous utilisons aujourd'hui ? Ce livre répond à ces questions et à bien d'autres encore. Des machines ancêtres des ordinateurs modernes à la technologie du XXIe siècle, des premières formes de communication à la révolution des réseaux sociaux, ce livre présente tous les esprits insolites à l'origine des inventions qui ont déclenché la révolution en ligne. De nombreux faits et anecdotes amusants donnent un aperçu de la vie des personnes ingénieuses et excentriques à l'origine des plus grandes inventions.