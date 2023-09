Les sorcières de Lacrima. A la poursuite du corbeau

Lorsque sa poupée Lilo prend vie, Marguerite réalise qu'elle va devoir se plonger dans un monde magique et un peu inquiétant pour retrouver une vie normale... Subitement, Lilo, la poupée de Marguerite, prend vie, et son comportement est tout sauf rassurant. Lilo court partout et est visiblement très énervé ! Marguerite décide d'en parler avec son Papy Lou pour qu'il l'aide à régler ce problème. Et si la solution se trouvait dans un monde rempli de sorcières ?