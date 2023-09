L'héritage théologique de Benoît XVI. Coopérateur de la Vérité

Au-delà de son image médiatique, la pensée de Joseph Ratzinger devenu Benoît XVI continue d'exercer une influence considérable sur la théologie contemporaine. Que ce soit l'herméneutique de Vatican II, le dialogue interreligieux ou l'esprit de la liturgie, l'héritage théologique de Benoît XVI demeure un point de repère pour l'Eglise au XXIe siècle. Ainsi ce Cahier de la NRT explore la fécondité intellectuelle de ce grand "Coopérateur de la Vérité" . Une première partie regroupe plusieurs articles qui analysent la contribution significative de Benoît XVI aux différentes disciplines théologiques (liturgie, eucharistie, Ecriture, patristique, ecclésiologie, morale et prédication). Fidèle à Vatican II, la seconde partie traite enfin du dialogue entre la foi catholique et le monde contemporain (raison, culture et religions non-chrétiennes).