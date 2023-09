Jade sauve le jeu

Les gardiennes et gardiens de la caverne magique partent en mission pour aider les enfants à découvrir les ressources infinies qu'ils possèdent en eux. Au coeur de la Forêt d'Emeraude les parois d'une caverne douillette sont entièrement tapissées de pierres de toutes les couleurs. Installés sur des coussins moelleux, Ambre, Jade, Cornaline, Onyx et leurs amis discutent. Comme tous les jours, gardiennes et gardiens attendent que l'on fasse appel à leur don. Cette fois, c'est Jade que l'on appelle en intervention auprès de Léo qui a volé quelques cartes de football à l'un de ses copains...