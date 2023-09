Grenouilles, crapauds et Cie

Ce livre vous présente les 29 espèces et hybrides de grenouilles, crapauds, rainettes, etc. vivant en France et vous permet de comprendre l'essentiel de leur biologie et de leurs moeurs curieuses à travers plus de 300 magnifiques photos. Découvrez les particularités morphologiques ou comportementales de ces amphibiens pour manger, respirer, se déplacer, favoriser leur descendance ou optimiser leurs chances de survie. Suivez les phases de leur saison des amours, une saga étonnante, à la fois hilarante et tragique.