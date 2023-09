Les champs de menhirs du pays de Carnac. Patrimoine archéologique et géomorphologique

Le livre procède de travaux de recherche réalisés à partir des champs de menhirs de Carnac à l'aide des méthodes employées par les géomorphologues pour étudier les reliefs. Son premier objectif est de présenter les résultats d'une analyse menée à plusieurs niveaux : celui des menhirs, qui proviennent en grande partie de rochers granitiques déjà exposés à l'air libre avant d'être dressés par l'homme, celui des sites sur lesquels sont édifiés les alignements, puis celui des reliefs se trouvant sur ces sites avant le Néolithique. Dans cette perspective, l'ouvrage vise à fournir un exemple d'apports réciproques de la géomorphologie à l'étude des sites archéologiques et de ces derniers à l'étude des reliefs, en l'occurrence granitiques, donc à illustrer l'intérêt d'un examen conjoint des mégalithes, de leur implantation et de leur environnement suivant une démarche géo-archéologique. Un second objectif, d'ordre pratique, est de fournir aux visiteurs les moyens de découvrir par eux-mêmes des faits relatifs aux caractères, aux origines et à l'environnement des alignements, en partant de l'observation des menhirs sur le terrain, de leur surface et de leurs formes, de leur disposition et de leur répartition. Au delà, le livre vise à montrer l'utilité d'une approche patrimoniale commune, archéologique et géomorphologique, ainsi que d'une vulgarisation conjointe des connaissances relatives aux champs de menhirs du pays de Carnac et à leur environnement.