Se sentir tout petit au pied des pyramides ; explorer les temples de Louxor ; voir le soleil se lever sur Abou Simbel ; flâner sous le ciel orangé du Caire ; se perdre dans les souks ; siroter un thé à la menthe sous les palmiers... De la douceur de vivre d'Alexandrie à la beauté du Fayoum, laissez-vous envoûter par les bords du Grand Nil égyptien ! - Les sites et visites incontournables - Des expériences authentiques - Toutes nos adresses coups de coeur - Des itinéraires et des suggestions pour vous laisser guider selon vos envies - Les sélections et conseils des habitants - Des cartes, des plans et des infographies...