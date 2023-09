Récupérer et utiliser l'eau de pluie. 4e édition

La sécheresse et les ruptures d'approvisionnement en eau ont fait prendre conscience de la nécessité de préserver cette denrée précieuse. Les restrictions d'eau se multiplient désormais avant même l'arrivée du printemps et les habitudes de consommation évoluent, et parmi elles la récupération de l'eau de pluie apparaît comme une solution tout indiquée. De plus en plus employée à la fois pour l'habitat individuel mais également pour les bâtiments recevant du public, celle-ci voit cependant son usage réglementé. Que peut-on faire avec l'eau de pluie, au jardin et dans la maison ? Quelle installation mettre en place ? Comment choisir ses équipements ? Existe-t-il des aides financières ? Ingénieur spécialisé dans la gestion des eaux pluviales, Bertrand Gonthiez se propose, dans la 4e édition de ce guide pratique et accessible, de répondre à ces questions et à bien d'autres.