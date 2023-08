Le Roi Lion, L'histoire du film. C'est moi qui lis

Une histoire pour les 6-8 ans à lire tout seul ! Les jeunes lecteurs autonomes vont enfin pouvoir découvrir les plus belles histoires Disney sans l'aide de personne ! Des textes courts, faciles à déchiffrer et à comprendre spécialement écrits pour les accompagner dans leurs premières lectures. Les phrases courtes et les mots difficiles expliqués à la fin vont leur donner le goût de lire, tout en s'amusant ! L'histoire : Simba est destiné à devenir le roi de la savane à la suite de son père, Mufasa. Mais son oncle Scar ne l'entend pas de cette oreille et il va tout faire pour écarter le jeune héritier de son chemin