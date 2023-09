Vitrail Tiffany. Techniques et modèles en étapes

Le vitrail à la portée de tous Contrairement au vitrail traditionnel, la méthode de sertissage dite Tiffany ne nécessite pas de baguettes de plomb, encombrantes et toxiques. Elle permet des réalisations plus légères et des créations plus variées, en 2D (bijoux, panneaux décoratifs, miroirs) ou en 3D (abat-jour, terrariums, photophores). Popularisée à la fin du XIXe siècle par la célèbre manufacture Tiffany, elle connaît aujourd'hui un nouvel engouement. L'ouvrage détaille toutes les techniques puis présente 9 réalisations en pas à pas permettant à l'amateur d'expérimenter les multiples possibilités créatives du vitrail.