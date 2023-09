Un compte Instagram qui vous ressemble. Guide pratique à destination des créatifs et des entrepreneurs

Comment trouver sa cible et la fidéliser sur Instagram ? Comment utiliser les différents outils proposés et pour quel contenu ? Quelles spécificités mettre en avant pour toucher le public en restant soi-même ? Comment allier le partage de contenus pros et perso afin de donner un côté humain à son compte ? Comment éviter la gestion chronophage ? Dans cet ouvrage, Yasmine répond à toutes ces questions et bien d'autres pour guider le lecteur vers une identité de marque qui lui permettra de toucher son public et de s'épanouir dans une activité créative. Chaque chapitre propose un défi pour mettre la théorie en pratique.