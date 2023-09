L'économie, tout simplement. Mieux comprendre la complexité du monde actuel

L'économie expliquée simplement ! L'économie est souvent enseignée soit de manière très technique et éloignée des réalités du quotidien, soit avec un biais dogmatique qui en fausse l'analyse. Elle apparaît alors soit compliquée et peu accessible, soit peu convaincante et incapable d'expliquer la réalité. Comprendre l'économie est pourtant devenu aujourd'hui un incontournable pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et vice-versa. Les cours de culture économique sont de plus en plus fréquents, soit au démarrage de nombreuses formations du supérieur, soit même dans les universités populaires, traduisant la faiblesse de la culture économique. Cet ouvrage a donc pour ambition d'expliquer les concepts, les enjeux et les dynamiques économiques en les replaçant dans leur contexte (historique, géographique ou actuel) et en se référant à des faits réels, des expériences du quotidien mais aussi à des statistiques et à des analyses plus théoriques. Conçu comme une référence familiale, ce livre entièrement illustré constitue une introduction pédagogique et ludique à l'économie. Découpé en 20 courts chapitres, il aborde aussi bien l'histoire de l'économie contemporaine que les problématiques régionales et les enjeux contemporains. Chacun des chapitres, très structuré, permet au lecteur de s'informer, en fonction de son niveau de connaissances et de son degré de curiosité.