Bicentenaire Rugby 1823-2023. Livre-catalogue officiel de l'exposition photo du bicentenaire du rugby, Edition bilingue français-anglais

Cela fait 200 ans que l'on s'ingénie à vouloir contrôler un ballon ovale. Quelle gageure ! Le monde est fait de rebonds plus ou moins favorables, le rugby n'en est donc qu'une réplique ludique et joyeuse. Ce sport qui représente si bien le monde, notre monde, avec femmes, hommes, grands et petits, gros et maigres... Le fêter 200 ans après qu'un inconscient a choisi de se saisir du ballon à la main plutôt que de le contrôler avec son pied, c'est aussi dire combien ce monde a encore tant besoin de ruptures et de gestes insensés pour se réinventer. Alors, plus que jamais, célébrer le bicentenaire de la naissance de ce sport est férocement d'actualité. De l'Inde aux Etats-Unis, de l'Afrique du Sud à l'Angleterre, sur tous les terrains et par tous les temps, les photos parfois surprenantes de ce livre donnent à voir le rugby tel qu'il se joue sur notre planète ronde, avec un ballon ovale. Joyeux anniversaire !