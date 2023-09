Les moyens de transport qui ont change le monde

Cet ouvrage s'articule autour des étapes importantes qui ont marqué le développement des voyages et des transports. Des idées passées inaperçues qui ont lancé une révolution technologique aux succès qui ont permis d'atteindre les étoiles, en passant par les tragédies qui ont mis fin à de vastes projets une fois pour toutes. Découvrez les machines les plus rapides, les plus grandes, les plus belles, les plus controversées, dont on peut vraiment dire qu'elles ont fait avancer l'humanité.