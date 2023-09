La ville de braises et de crocs

Des humains aux capacités augmentées, des animaux dotés de parole, des enfants qui disparaissent... Bienvenue dans le Paris des Orgueilleux ! 21 octobre 1901. Après sept années d'exil, Cécile Gaultier, accompagnée de sa familière Sémiramis, est de retour à Paris. Agente spéciale de l'Institut Orgueil, elle se voit confier une mission difficile : trouver le coupable de la série d'infanticides qui terrorise la capitale depuis plusieurs semaines. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'on lui adjoint Frémont, un pisteur, doublé de son lynx Farouche, qui détestent la ville et la promiscuité humaine... Ensemble, réussiront-ils à déjouer le terrible complot qui vise à bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent ? S'engage une vraie course contre la montre pour empêcher de nouveaux meurtres avant le soir d'Halloween...