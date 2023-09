Nos futurs

L'avenir est-il écrit ? Alors que les menaces écologiques et sociales s'amoncellent, l'actualité donne à notre temps un air crépusculaire. L'espérance semble caduque, la catastrophe sature le quotidien. No future ! Le slogan punk a de l'avenir. La crise est là, mais les diagnostics et les remèdes s'opposent. Que faire quand tout semble se défaire ? C'est la question que pose l'écologiste Gaultier Bès dans cet essai poétique et politique. Face aux incertitudes du temps, l'écrivain décèle quatre impasses : le déni, le complotisme, le techno-solutionnisme et le survivalisme neutralisent notre avenir et nous maintiennent dans l'irresponsabilité. L'instinct de survie ne suffira pas à transmettre un monde hospitalier et fraternel. Il nous faut des raisons de vivre. C'est ce dont l'auteur témoigne dans ces pages : aux désastres doit répondre un désir incarné qui nous pousse à l'action. C'est à cette condition que nos luttes seront victorieuses.