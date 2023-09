The Extraordinaries Tome 01. Edition collector

Certaines personnes sont extraordinaires. D'autres sont juste extra. Il n'est pas rare de voir le ciel de Nova City s'illuminer sous les combats opposant Shadow Star et Pyro Storm, les deux Extraordinaires ennemis qui n'hésitent pas à user de leurs pouvoirs défiant l'imagination. Dans les rues de la ville, guettant la moindre de leurs apparitions dans l'espoir d'une rencontre, se trouve Nick, un jeune homme atteint de Trouble Déficit de l'Attention avec Hyperactivité. Il est également l'auteur de fanfictions le plus populaire du fandom des Extraordinaires. Son rêve absolu est de rencontrer Shadow Star, le faire tomber fou amoureux de lui et l'épouser. Et pour cela, il a une idée géniale... enfin, selon lui : il va devenir, à son tour, un Extraordinaire ! Traduit de l'anglais par Isabelle Troin "Peut-on tomber amoureux de l'imagination de quelqu'un ? Si c'est le cas, considérez-moi comme complètement épris. TJ Klune crée un monde où les menaces et la peur peuvent être vaincues par la gentillesse, et où un coeur tendre homosexuel a plus de valeur que n'importe quel pouvoir ou arme. ' David Levithan, co-auteur de Will et Will (avec John Green) et de Dash & Lili (avec Rachel Cohn). "D'une drôlerie désopilante, ce roman acéré est à la fois une lettre d'amour à l'univers du fandom, une satire qui s'assume et un livre tout à fait adorable. Je n'ai jamais rien lu de tel auparavant ! ' Sophie Gonzales, autrice de Un si joli désastre.