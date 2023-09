Plus rien ne pourra me blesser. Maîtrisez votre esprit et défiez le destin

Pour David Goggins, l'enfance a été un cauchemar - pauvreté, préjugés raciaux et violences familiales ont ponctué ses jours et hanté ses nuits. Jeune homme dépressif, en surpoids et sans aucun avenir à l'horizon, incapable de courir sur plus de 500 mètres, il va pourtant choisir de prendre son destin en main. Grâce à une force de caractère hors du commun, une discipline extrême et un travail acharné, il va se métamorphoser en une icône des forces armées américaines. Seul homme de l'histoire à avoir été breveté Navy SEAL, Ranger de l'armée de terre et contrôleur aérien tactique. , il a par la suite établi de nombreux records d'endurance dans le domaine des ultra-marathons, au point d'être proclamé "l'homme le plus en forme des Etats-Unis" par Outside Magazine. En partageant son histoire, David Goggins partage également les échecs et les difficultés qui ont émaillé sa vie mais, surtout, il confie aux lecteurs les clés de sa résilience et les recettes qui lui ont permis d'affronter l'adversité pour s'épanouir malgré la souffrance et atteindre ce plein potentiel qui se trouve à la portée de chacun d'entre nous. Un livre bouleversant et stupéfiant qui a changé la vie de dizaines de milliers de lecteurs.