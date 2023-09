Voyage à travers la Cambrie et Description de la Cambrie

Le clerc cambro-normand Giraud de Barri est l'une des grandes figures érudites d'expression latine du XIIe siècle européen. En 1188, il prêche la troisième croisade dans toutes les régions de la Cambrie, l'actuel pays de Galles (Cymru en gallois). Son Voyage à travers la Cambrie rend compte à chaque étape des événements liés à cette mission et note les curiosités locales, des anecdotes historiques et des récits extraordinaires. L'auteur s'intéresse aussi aux noms des lieux qu'il traverse et aux langues que l'on parle autour de lui. La Description de la Cambrie se présente comme un petit traité de géographie et d'ethnologie dans lequel Giraud, avec humour mais sans concession pour ses contemporains, recense les vertus et les défauts du peuple gallois. Ces deux ouvrages constituent les témoins précieux du syncrétisme d'un imaginaire culturel à l'oeuvre : classique, celtique et chrétien.