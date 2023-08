L'Ecriture au fil de l'année III

Ce livre poursuit les commentaires d'Ecriture donnés par le pape François dans le cadre des Angelus du dimanche et des grandes fêtes depuis son élection. Saint Jean dit dans l'Evangile que nous avons lu aujourd'hui : "En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée... Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde" (1, 4-5. 9). Les hommes parlent beaucoup de la lumière, mais ils préfèrent souvent la tranquillité trompeuse de l'obscurité. Nous parlons beaucoup de la paix, mais nous recourrons souvent à la guerre ou nous choisissons le silence complice, ou bien nous ne faisons rien de concret pour construire la paix. En effet, saint Jean dit qu' "Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu" (Jn 1, 11) ; car "le Jugement, le voici : la lumière - Jésus - est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dénoncées" (Jn 3, 19-20). C'est ce que dit l'Evangile de saint Jean. Le coeur de l'homme peut rejeter la lumière et préférer les ténèbres, car la lumière met à nu ses mauvaises oeuvres. Qui fait le mal, hait la lumière. Qui fait le mal, hait la paix. Pape François