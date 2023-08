Le Guide ultime du photographe d'aventure. Tous les éléments pratiques pour préparer et réussir son aventure photo

Julien B. "Lone Wolf", ancien reporter indépendant en Asie, spécialiste de l'Himalaya depuis plus de 10 ans, photographe d'aventure et d'expédition reconnu, vous livre ici toutes les clefs pour vous lancer dans l'univers exigeant de la photo d'aventure. Les aspects techniques et artistiques de la photo, mais également la gestion de soi-même et de son matériel en autonomie totale, sur les terrains les plus communs aux plus engagés vous sont expliqués dans le détail avec conseils et illustrations indispensables. Devenez photographe d'aventure ! Au sommaire TECHNIQUES PHOTO - LA COMPOSITION - LES FILTRES - LE REPORTAGE - PAYSAGE - Valeurs de plan - Cadrage - Profondeur et volume - Rapport d'échelle - Symétrie et divisions du cadre - Les différents types de filtres - Les filtres ND (densité neutre) - Les filtres GND (graduel à densité neutre) - Les filtres UV neutres - Combinaison de filtres - Le placement - L'anticipation des évènements - Les portraits - Le story telling - Lecture de la lumière - Coucher de soleil - Lever de soleil- Lumières spécifiques - BIVOUAC / BIOMES LOGISTIQUE MATERIEL - ENERGIE EN EXPEDITION - Produire de l'énergie - Stocker et transporter son énergie - Protéger ses stocks d'énergie - EMPORTER LE MATERIEL - Le sac photo d'expédition - Le front-pack - CONDITIONS SPECIFIQUES - En rappel - Sur l'eau / Sous l'eau - Les sangles et systèmes d'accroche boîtier - Tropical - Haute montagne - Continental - En vélo et véhicules terrestres - Dans les airs (hélicoptère / avion) - Aride - REPERAGES 3D - TOPOGRAPHIE - LE TREK-BOOK PREPARATION EXPEDITION - Reconnaisance - Reconnaitre le terrain avec Google earth - Connaître les autres applications fiables - Projeter sa vision photo en amont - Savoir lire une carte - Etablir des itinéraires d'expédition photo - Utiliser la carte comme un bloc-note - Réaliser son trek-book - Définir une check-list photo LA GESTION DES RISQUES - Définir les itinéraires dangereux ou à risques - Mettre en place une chaîne de secours