Lille d'Antan - Nouvelle édition

Près de 400 cartes postales anciennes de Lille à la Belle Epoque. Regroupant plus de 400 cartes postales du début du siècle, cet ouvrage s'articule autour de 4 chapitres géographiques : le Vieux Lille, Lille centre, le quartier de l'Hôtel de Ville - Saint Sauveur et les anciennes périphéries (Wazemmes, Moulins, Vauban, Fives et Saint-Maurice des Champs). Un dernier chapitre est consacré à la vie quotidienne des Lillois et à l'art de vivre au début du siècle. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, provenant en grande partie de la collection Carlos Bocquet, les textes racontent l'histoire et la vie de Lille. Accessibles, ils sont destinés à un très large public.