La Bourgogne d'Antan - Nouvelle édition

Près de 400 cartes postales anciennes de la Bourgogne à la Belle Epoque. Regroupant près de 400 cartes postales anciennes, La Bourgogne d'antan propose un itinéraire dans la Bourgogne de la Belle Epoque. L'ouvrage s'articule autour de neuf thématiques : Autour du vin ; Les richesses de la terre ; Les industries et les fabriques ; Commerces, petits métiers et artisanat ; Un carrefour de communication ; Les grandes cités ; La vie quotidienne ; Une terre chrétienne ; Loisirs et naissance du tourisme. L'iconographie provient de la collection de cartes postales anciennes d'Olivier Bouze.