L'Auvergne d'Antan - Nouvelle édition

Près de 500 cartes postales anciennes de l'Auvergne à la Belle Epoque. Regroupant plus de 500 cartes postales du début du siècle, L'Auvergne d'antan s'articule autour de huit parties thématiques : les fruits de la terre, les grandes industries et les petits métiers, le thermalisme et le tourisme, les transports, les grandes cités, la vie quotidienne et les traditions, la foi et les croyances, les fêtes et loisirs. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, issue de la collection d'Olivier Bouze, les textes racontent l'histoire et la vie de l'Auvergne. Clairs et accessibles, ils sont destinés à un large public.