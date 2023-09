La Provence d'Antan. Nouvelle édition

Plus de 500 cartes postales anciennes de la Provence à la Belle Epoque. Regroupant plus de 500 cartes postales du début du siècle, La Provence d'antan présente la vie de la Provence et des Provenc ? aux au début du XXe siècle. L'ouvrage s'articule autour de dix parties thématiques : les grandes cités, les transports, la vie au village, l'agriculture, la pêche, les fabriques et industries, les petits métiers, les fêtes religieuses et traditionnelles, la culture provenc ? ale et les loisirs et divertissements. L'ensemble de l'iconographie provient de la collection de cartes postales anciennes d'Olivier Bouze, l'une des plus importantes sur la Provence.