Nice d'Antan. Nouvelle édition

Plus de 300 cartes postales anciennes de Nice à la Belle Epoque. Regroupant plus de 300 cartes postales du début du siècle, cet ouvrage s'articule autour de cinq chapitres géographiques : Le Vieux Nice ; La promenade ; Le port ; Le centre ville ; Les villages des collines et vallons. Un dernier chapitre est consacré à la vie quotidienne des Niçois et à l'art de vivre au début du siècle. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, provenant des collections des archives municipales de Nice et de la bibliothèque de Cessole, mais également de collections privées, les textes racontent l'histoire et la vie de Nice et des Niçois en 1900. Accessibles, ils sont destinés à un très large public.