La plus belle avenue du monde. Une histoire sociale et politique des Champs-Élysées

Les Champs-Elysées sont l'objet de fantasmes qui les dépeignent depuis des siècles en avenue du luxe mondial, du plaisir et du pouvoir. En réalité, c'est un espace contesté, traversé par une forte con ? ictualité politique et sociale. La " prise " répétée des Champs par les Gilets jaunes, en 2018 et 2019, l'a plus que jamais révélé. Face à la cohorte de superlatifs et de noms prestigieux qui dessinent une véritable mythologie, ce livre invite à déplacer le regard et à explorer les coulisses de " la plus belle avenue du monde ", à contrechamp : la pauvreté et la précarité au coeur de l'opulence, le travail invisible, jusque dans l'intimité des palaces, les arrière-salles et les scandales du Fouquet's, jusqu'à son pillage. Les Champs sont un concentré de richesses, de démesure et d'inégalités. Mais aussi un lieu intensément politique, comme une métaphore du monde tel qu'il est et tel qu'il est disputé, attaqué, refusé. " La plus belle avenue du monde " serait-elle aussi la plus rebelle ?