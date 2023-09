Effroi à la fête foraine

Entre Chair de Poule et Stranger Things pour les 8-12 ans ! Cela fait trois mois qu'Ollie a conclu un accord avec l'homme souriant pour sauver la vie de ses amis et a disparu sans laisser de trace. Coco, Brian et Phil commencent à s'inquiéter et se demander s'ils reverront un jour Ollie, lorsqu'ils trouvent une note mystérieuse, qui vient peut-être d'Ollie, sur une affiche pour un carnaval itinérant qui va arriver en ville. Avec ces indices en main, les amis tentent de retrouver Ollie au carnaval, mais les sinistres clowns qui dirigent le spectacle ont d'autres plans horribles pour eux et personne n'est en sécurité. Avec l'espoir de récupérer Ollie et de sauver leur ville pour de bon, Coco et Brian doivent jouer une dernière fois aux jeux de l'homme souriant, mais ils n'ont que jusqu'au lever du soleil pour gagner la partie.