Femmes de l'Italie méridionale

4 nouvelles italiennes classiques, sur des femmes de l'Italie du Sud. Les nouvelles présentées dans ce recueil, exception faite de celle de Pirandello, appartiennent au sens large au courant réaliste du vérisme qui s'est imposé à la fin du XIXe siècle, notamment dans l'aire culturelle méridionale. Les quatre auteurs et autrices appartiennent en effet à différentes régions du Mezzogiorno : Grazia Deledda (" La porta chiusa " dans Chiaroscuro (1912) pour la Sardaigne, Luigi Pirandello (" Il viaggio " dans Novelle per un anno (1922-1937) et Federico De Roberto (" Il rosario " dans Processi verbali (1888) pour la Sicile et Matilde Serao (" Donna Caterina e Donna Concetta " dans Il paese di Cuccagna (1891) pour Naples.