Cahier d'exercices Lecture & compréhension CE1-2e primaire. Bleu-violet

Sais-tu déjà lire des petites histoires ? Bravo ! Mais as-tu toujours bien compris ce que tu venais de lire ? C'est très important et cela demande aussi beaucoup d'entraînement. Ce cahier d'exercices contient des textes courts que tu peux lire tout seul. Si tu les lis attentivement, tu pourras sans problème répondre aux questions et résoudre les énoncés. Mets-toi vite au travail et tu seras bientôt un vrai champion en lecture ! Ce cahier d'exercices contient des histoires simples correspondant au niveau du CE1 / 2e primaire des énoncés et des exercices amusants se rapportant à chaque histoire des informations et des conseils pour les parents