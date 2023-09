Mon coeur en cendres

L'éveil des sens, l'amour et la mort entre sessions de surf et fêtes ardentes d'un été sauvage. J'ouvre les yeux. J'ai encore des flammes sous les paupières. Tous les matins c'est pareil. Je me réveille. Et il y a le souvenir du feu dans mon sommeil. Ces temps-ci je ne rêve plus. Plus vraiment. Ou alors je ne m'en souviens pas. Mais au matin il reste ça. Des flammes. Elles dévorent tout. Prennent toute la place. Réduisent tout en cendres. Il faudrait que je parvienne à ne plus y penser. Après tout ce n'est rien. Juste des flashs. Des images incrustées dans la nuit. Mais je ne peux pas. J'ai déjà ignoré trop de signes. Et je l'ai payé cher.