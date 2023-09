Manuel pratique du tuteur en entreprise. Bien préparer et réussir sa mission, 2e édition

Le livre indispensable pour tous les tuteurs ! Le tutorat en entreprise ne cesse de se développer (alternance, contrat de professionnalisation, formation en situation de travail, etc.). Il permet de construire des réponses sur mesure à des besoins spécifiques de l'entreprise : qualifier de façon opérationnelle de nouveaux salariés, des stagiaires d'écoles, réorganiser des pratiques, etc. Ce manuel pratique est destiné à toute personne qui se voit confier une mission de tutorat au sein de son entreprise. S'appuyant sur les situations concrètes, il offre aux tuteurs novices ou expérimentés des outils, des ressources, des conseils pratiques et propose un canevas de conception et de réalisation pour la mise en place d'un dispositif de tutorat. Ce livre traite également, comme retour de terrain, du dispositif AFEST (Action de Formation En Situation de Travail) qui a été mis en oeuvre ces dernières années dans différentes structures et de l'alternance qui devient de plus en plus pratiquée. Fruit de l'expérience de nos auteurs experts en formation, ce guide, basé sur une méthodologie éprouvée, permettra de concevoir pas à pas un parcours de tutorat pour garantir facilité et réussite pour tous.