Difficultés en maths. Et si c'était une dyscalculie ?

Mêlant théorie et pratique, outil de prévention et de compréhension des troubles mathématiques, un ouvrage qui propose clés et outils. Les nombres, les calculs, les problèmes, la logique, les tables de multiplication... tout s'embrouille ! Nombreux sont les enfants qui rencontrent des difficultés en mathématiques. S'il peut s'agir pour certains d'un simple retard d'apprentissage passager, d'autres sont confrontés dès le plus jeune âge à un développement troublé et persistant de leurs habiletés mathématiques. Issu de la collaboration d'une orthophoniste et d'un enseignant spécialisé, cet ouvrage propose des repères et des pistes d'accompagnement : aux familles qui tentent de comprendre le fonctionnement de leur enfant ; aux professionnels de santé qui ont pour mission de dépister, diagnostiquer et prendre en charge ces troubles ; aux enseignants qui cherchent à adapter leur pédagogie à ces besoins particuliers. Enrichi par les données théoriques actuelles concernant le développement et les troubles de la cognition mathématique, il propose des pistes concrètes de repérage, de dépistage et d'accompagnement des enfants et adolescents " dyscalculiques ". Après une partie théorique détaillant les définitions et les évolutions des modèles théoriques, mais également les conséquences du trouble sur les apprentissages et la vie quotidienne, l'ouvrage se concentre sur : ses manifestations ; les signes d'alerte ; le parcours de soins ; les pistes d'accompagnement.