Maisons de verre. Architecture de la transparence

Un tour d'horizon de cinquante maisons d'architectes exceptionnelles qui mettent en valeur la beauté incomparable du verre et son potentiel créatif infini Une sélection des maisons de verre les plus incroyables dessinées par de grands noms de l'architecture internationale - Cet ouvrage présente des joyaux de l'architecture moderniste comme la Maison de verre de Pierre Chareau et Bernard Bijvoet et la Maison des Farnsworth réalisée par Ludwig Mies van der Rohe, ainsi qu'une sélection de maisons contemporaines remarquables - Les photographies mettent en avant les qualités uniques que le verre apporte à l'architecture résidentielle - Maisons urbaines, cabanes en forêt, villas en bord de mer ou de lac, chalets de montagne... Chaque construction est conçue pour dialoguer avec son environnement