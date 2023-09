Histoires de pirates illustrées

Prêts à l'abordage ? Cette nouvelle édition emmène le lecteur dans un voyage trépidant avec des capitaines sanguinaires, des moussaillons maudits et même des pirates-zombies ! Marins d'eau douce, prenez garde ! Les enfants seront captivés par les aventures palpitantes de ce recueil d'histoires illustrées aux titres évocateurs : Le chat du capitaine, Le pirate qui aimait lire, La bataille du fromage fondu... Avec des combats à l'épée, des chasses au trésor, des pirates morts vivants, des grondements de canons et beaucoup de perroquets, suspense et frissons garantis !