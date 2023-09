Le château hanté - Mes histoires J'habille mes amies

Zoë, Meera et Lily tentent de résoudre l'effrayant mystère du château hanté dans ce volume spécial Halloween. C'est Halloween et il y a des problèmes sur l'île de Minuit... Il se passe d'étranges événements au château hanté, avec des observations fantomatiques et des gémissements étranges résonnant dans les couloirs du château. Les amies d'Halloween, Meera, Zoe et Lily, peuvent-elles résoudre le mystère effrayant ?