Mon premier calendrier en tissu

Avec son premier calendrier en tissu, l'enfant apprend à se repérer dans le temps, à organiser ses journées et à reconnaître ses émotions. Avec ses 70 patchs illustrés (brodés et imprimés) et facilement identifiables, l'enfant peut remplir tout seul son calendrier quotidiennement : date (chiffres, jours, mois), dodo, saison, météo émotions, activités, etc. On retrouve 4 poches de rangement (3 en bas + 1 grande derrière le tableau à remplir) pour ne pas perdre ses patchs. Il y a 10 patchs brodés. La pochette de protection est en PVC recyclé !