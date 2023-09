Les plus grands discours de notre temps. Quand les mots réveillent les consciences. Quand les mots réveillent les consciences

Le pouvoir des mots. De petites phrases célèbres, des accroches qui resteront dans la mémoire de tous. Les grands discours renferment aussi des idées, des émotions, toute une partie de l'Histoire, la nôtre. De la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours, les grands discours ont marqué les différentes époques. Dans un monde en constante évolution, ils reflètent les sentiments que suscitent d'éternelles questions, comme la vie et la liberté, mais également les nouveaux défis de la planète. Ainsi, le "rêve" de Martin Luther King, le "rideau de fer" de Churchill, le "yes, we can" d'Obama sont des phrases qui ont changé le cours de l'histoire. Mais ce ne sont pas seulement les discours des politiques qui réveillent les consciences : les scientifiques, les écrivains, la société civile ont, eux aussi, leur mot à dire. Cet ouvrage rassemble 38 discours, dans leurs passages les plus importants, replacés dans leur contexte, pour une meilleure compréhension de notre monde.