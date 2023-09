Street Art : les étoiles montantes. Messages d'espoir pour un monde meilleur

Pas besoin de l'anonymat de Banksy pour être une star de l'art urbain. La créativité de jeunes artistes émergents, issus du monde du Street art, est visible dans les grandes villes du monde entier. A l'encre, à la peinture ou à la bombe, leur style inimitable les a rendus célèbres auprès des afficionados et des curieux. L'encre noire et les visages profondément expressifs de l'artiste britannique Ben Slow ornent quelques bâtiments de Londres ; les créatures hybrides de l'artiste parisien Ardif fusionnent les machines avec la nature et l'artiste chilien Inti utilise de grandes peintures murales aux couleurs vives pour critiquer la société moderne. Ces artiste, étoiles montantes du Street art, utilisent leur talent pour attirer l'attention du public sur les enjeux de notre époque, tels que la protection de l'environnement, la justice sociale ou la prédominance de la technologie dans notre quotidien. Parfois, le chemin qui mène de la rue aux galeries et aux collections d'art peut être court.