Nosferatiche. Le maudit. Le maudit

"A table ! " crie maman lapin. Au menu ce soir, un délicieux gratin de courgettes... berk ! Notre malin petit lapin tente, tant bien que mal, d'expliquer à sa maman que s'il refuse de manger ses légumes ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ça, non, non, mais par simple précaution. Il pourrait en mourir, voyez-vous. Quoi de plus normal, c'est un vampire après tout ! Mais on n'apprend pas à un vieux lapin à faire la grimace, encore moins à une Maman lapin qui a plus d'un tour dans son sac pour déjouer les facéties de son petit. Un album plein d'humour dans lequel se reconnaîtront petits et grands !