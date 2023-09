La vie de la forêt - Compilation Petit Guide nature. 70 espèces à découvrir. 70 espèces à découvrir

D'apparence calme, la forêt abrite pourtant une grande biodiversité ! Plantes, arbres, insectes, animaux, champignons... de nombreuses vies cohabitent et veillent à la bonne santé de nos bois. Dans ce livre complet, tu découvriras plus de 70 espèces animales ou végétales les plus fréquentes de nos régions. Tu pourras également apprendre quelques bricolages pour mesurer la taille d'un arbre, te construire un abri d'observation, ou encore, réaliser des moulages d'empreintes.