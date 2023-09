Le Mystère du col Dyatlov

Janvier 1959. Un groupe d'alpinistes chevronnés entame une ascension en direction d'un mont russe. Aucun d'entre eux n'en reviendra vivant. Un mois plus tard, le procureur Lev Ivanov est appelé pour assister à la recherche des corps. Le "limier de Sverdlovsk" s'interroge : pourquoi les alpinistes se sont-ils séparés ? Pourquoi certains ont-ils lacéré leur tente pour en fuir sans leurs chaussures ? Et pourquoi les autres ont-ils été atrocement mutilés ? Et le pire, c'est que personne ne semble tenir à ce qu'il trouve les réponses...