La Guerre de Sécession. La "Grande Guerre" américaine. 1861-1865

La guerre de Sécession Avril 1861-avril 1865 : quatre années pendant lesquelles un peuple encore mal soudé de 30 millions d'âmes, dont 4 millions d'esclaves noirs, s'est affronté et divisé en deux camps inégaux, chacun invoquant sa propre définition de la liberté. A bien des égards, cette guerre est le premier grand conflit contemporain, puisant dans toutes les ressources d'une modernité industrielle naissante, impliquant les forces vives de la jeune société américaine passée en quelques décennies d'un conglomérat de colonies émancipées à une nation démocratique minée par ses contradictions internes. Avec 3 millions de combattants, plus de 10 000 affrontements militaires, entre 750 000 et 850 000 morts, c'est la guerre la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. Pour comprendre ce cataclysme fondateur, Vincent Bernard offre enfin le grand récit attendu sur la guerre civile américaine. Vincent Bernard Historien spécialiste d'histoire militaire, il a notamment publié chez Perrin deux biographies remarquées, Robert E. Lee, la légende sudiste (2014) et Ulysses S. Grant, l'étoile du Nord (2018).