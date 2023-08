Sept villes d'Europe, sept clés dissimulées dans un château, un Caravage disparu, une naissance et une mort, un bel Américain retrouvé et tous les visages de l'Amour... tels sont quelques-uns des ingrédients, entre pudeur, émotion et tendresse, des "Nativités', le nouveau roman de Benjamin Randow. De Lisbonne à Londres en passant par Naples, Venise, Vienne et Bayreuth, en compagnie des personnages déjà croisés dans "Carrousel-des-Anges" et "Les Ames de cristal", les deux précédents romans de l'auteur, on admire dans "Les Nativités" tous les visages de l'Amour et l'on redécouvre dans le grenier d'un vieux château un Caravage disparu à Palerme. Mais l'on apprend aussi ce qu'est devenu un bel Américain séducteur, on participe à l'inauguration très parisienne d'une exposition de gravures anciennes, on réalise que c'est avec son dernier amour qu'il faut échanger son dernier baiser, on assiste à une naissance et l'on approche, entre pudeur, émotion et tendresse de tous les mystères de la vie et de la mort.