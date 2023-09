Secrets de plantes

Une compilation pour tout connaître des plantes et (re)découvrir le fantastique monde végétal qui nous entoure ! Ce bel ouvrage de Denis Richard recèle à la fois un contenu encyclopédique riche sur les plantes, mais sert aussi de guide pratique pour savoir comment les utiliser au quotidien. Faites également le plein d'anecdotes et d'éléments historiques autour des plantes : Quelle est l'histoire de la clémentine ? Quelle fleur est à l'origine d'une crise économique du XVIIe siècle ? Qui est la mère de tous les grains ? et bien d'autres questions ! Idéal pour un cadeau de fin d'année !