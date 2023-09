GRAND-PÈRE ET LE MARTIN PÊCHEUR

" "La nature est ainsi faite. La nature est immuable". Une année durant, un jeune garçon observe les martins-pêcheurs au bord de la rivière avec son grand-père. Alors que l'été succède au printemps et que l'automne se transforme en hiver, les martins-pêcheurs élèvent une famille, et Grand-Père enseigne à son petit-fils le pouvoir de la nature et le cycle de la vie. Une histoire positive et émouvante sur la vie, la mort et le fait de faire partie du monde naturel".